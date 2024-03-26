Зеленский поздравил Национальную гвардию Украины с юбилейной годовщиной создания
Владимир Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность национальной гвардии для Украины. Также он вручил государственные награды военным Нацгвардии.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины во вторник, 26 марта.
Обращение Зеленского
Президент выразил гордость за термин "нацгвардеец", символизирующий силу и надежность, и вспомнил о началах Нацгвардии как волонтерского движения. Президент подчеркнул роль Нацгвардии в борьбе против России, отметив эффективность аэроразведки и ежедневную работу по уничтожению вражеских ракет и дронов. Зеленский также отметил защитную роль Нацгвардии внутри страны и выразил благодарность военным за службу народу Украины.
Президент напомнил о героических действиях Нацгвардии с 2014 года, включая защиту Харькова и Киевщины, борьбу на Донбассе и почтил память погибших. Он также упомянул о пленных "азовцах" и усилиях государства по их возвращении домой.
"Защита Харькова и оборона Киевщины. Бои против российских террористов в 14-м году на Донбассе и защита жизни на Донбассе сейчас. Героизм в жесточайших противостояниях. Украина всегда будет благодарна воинам Национальной гвардии, в частности, воинам подразделения "Азов", которые защищали Мариуполь и " Азовсталь"", — заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что более девяти тысяч нацгвардейцев были награждены государственными наградами, 48 из них получили звание Героя Украины и заявил, что Украина всегда будет помнить своих защитников. Он лично вручил государственные награды военнослужащим Нацгвардии.
Напомним, что Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал миру для Украины.
Раньше мы писали, что Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ.
Читайте Новини.LIVE!