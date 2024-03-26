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Зеленский поздравил Национальную гвардию Украины с юбилейной годовщиной создания

26 марта 2024 15:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский поздравил Национальную гвардию Украины с юбилейной годовщиной создания
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Владимир Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность национальной гвардии для Украины. Также он вручил государственные награды военным Нацгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины во вторник, 26 марта.

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Обращение Зеленского

Президент выразил гордость за термин "нацгвардеец", символизирующий силу и надежность, и вспомнил о началах Нацгвардии как волонтерского движения. Президент подчеркнул роль Нацгвардии в борьбе против России, отметив эффективность аэроразведки и ежедневную работу по уничтожению вражеских ракет и дронов. Зеленский также отметил защитную роль Нацгвардии внутри страны и выразил благодарность военным за службу народу Украины.

Владимир Зеленский. Фото: ОП
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент напомнил о героических действиях Нацгвардии с 2014 года, включая защиту Харькова и Киевщины, борьбу на Донбассе и почтил память погибших. Он также упомянул о пленных "азовцах" и усилиях государства по их возвращении домой.

Владимир Зеленский. Фото: ОП
Владимир Зеленский пожимает руку военнослужащему. Фото: ОП

"Защита Харькова и оборона Киевщины. Бои против российских террористов в 14-м году на Донбассе и защита жизни на Донбассе сейчас. Героизм в жесточайших противостояниях. Украина всегда будет благодарна воинам Национальной гвардии, в частности, воинам подразделения "Азов", которые защищали Мариуполь и " Азовсталь"", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: ОП
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Зеленский подчеркнул, что более девяти тысяч нацгвардейцев были награждены государственными наградами, 48 из них получили звание Героя Украины и заявил, что Украина всегда будет помнить своих защитников. Он лично вручил государственные награды военнослужащим Нацгвардии.

Зеленский вручает награду военному. Фото: ОП
Зеленский вручает награду военному. Фото: ОП

Напомним, что Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал миру для Украины.

Раньше мы писали, что Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ.

Владимир Зеленский
Офис президента
Нацгвардия
Украина

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