Зеленський підписав указ про дозвіл іноземцям та особам без громадянства служити в Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства проходити службу в Національній гвардії. Вони можуть бути особами рядового, сержантського та старшинського складу.

Про це йдеться в указі глави держави.

Служба в Нацгвардії

Іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, не мають судимостей та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути взяті у добровільному порядку на військову службу до Нацгвардії.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Охочі повинні звернутися до ТЦК і СП за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, в якій хочуть служити.

В указі йдеться, що жінок можуть узяти на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовицями.

Після цього громадяни інших країн або особи без громадянства мають подати заявку, у якій вони просять про вступ до військової служби за контрактом. Крім того, вони повинні надати згоду на обробку своїх персональних даних і здійснення перевірки наданих ними відомостей.

Заяви та згоди можна надавати як у паперовій формі, так і у електронному варіанті.

Прийом іноземців на службу проводиться відповідно до звичайної процедури, яка включає медичний огляд, перевірку фізичних та психологічних здібностей, а також створення особової справи, до якої додаються:

довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби;

картка професійного відбору;

довідка про результати перевірки поданих іноземцем відомостей;

копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, а також засвідчений в установленому порядку переклад українською мовою сторінок таких документів;

інформація про склад сім’ї, близьких осіб іноземця;

результати професійно-психологічного тестування кандидата;

результати перевірки з фізичної підготовки;

відомості про трудову діяльність на території України (за наявності).

Нагадаємо, 22 лютого Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16.

Також український лідер провів зустріч у Києві з дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій. Глава держави визначив три пріоритети для України на 2024 рік. Серед них захист країни від російської збройної агресії продовження допомоги від партнерів, розвиток української Формули миру, оборонна співпраця з союзниками.