Зеленський обговорив на Ставці терміни отримання F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 лютого, провів засідання Ставки. Зокрема, була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Засідання Ставки

Глава держави заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома ЗСУ Олександра Сирського. На засідання обговорили ситуацію на всіх основних напрямках фронту, оборонні дії, окремі наступальні операції, надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Зеленський заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Також була детально розглянута ситуація на Авдіївському та Південному напрямках.

"Авдіївка — нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки — наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", — наголосив Зеленський.

До того ж говорили про все, що стосується літаків F-16 — кількість у першій партії, терміни отримання, підготовка інфраструктури та персоналу. За словами Зеленського, на Ставці уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024". Очікуються панельні дискусії, а також пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Також український лідер дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.