Зеленский обсудил на Ставке сроки получения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 февраля провел заседание Ставки. В частности, был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Заседание Ставки

Глава государства заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома ВСУ Александра Сырского. На заседании обсудили ситуацию по всем основным направлениям фронта, оборонные действия, отдельные наступательные операции, поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Зеленский заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Также была подробно рассмотрена ситуация на Авдеевском и Южном направлениях.

"Авдеевка — новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки — наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг сумел сделать только дезинформационную операцию", — подчеркнул Зеленский.

К тому же говорили обо всем, что касается самолетов F-16 — количество первой партии, сроки получения, подготовка инфраструктуры и персонала. По словам Зеленского, на Ставке уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 25 февраля состоится форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Также украинский лидер дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор происходил вблизи зоны боевых действий.