Зеленский подписал указ о разрешении иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и людям без гражданства проходить службу в Национальной гвардии. Они могут быть лицами рядового, сержантского и старшинского состава.

Об этом говорится в указе главы государства.

Служба в Нацгвардии

Иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, не имеют судимостей и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть взяты в добровольном порядке на военную службу в Нацгвардию.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Желающие должны обратиться в ТЦК и СП по месту их жительства или непосредственно в воинскую часть Нацгвардии, в которой они хотят служить.

В указе говорится, что женщин могут взять на военную службу по контракту при наличии вакантных воинских должностей, которые могут быть замещены военнослужащими.

После этого граждане других стран или лица без гражданства должны подать заявку, в которой они просят о вступлении на военную службу по контракту. Кроме того, они должны дать согласие на обработку своих персональных данных и осуществление проверки предоставленных ими сведений.

Заявления и согласия можно подавать как в бумажной форме, так и в электронном варианте.

Прием иностранцев на службу проводится в соответствии с обычной процедурой, включающей медицинское освидетельствование, проверку физических и психологических способностей, а также создание личного дела, к которому прилагаются:

справка военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе;

карточка профессионального отбора;

справка о результатах проверки поданных иностранцем сведений;

копия паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, а также заверенный в установленном порядке перевод на украинский язык страниц таких документов;

информация о составе семьи, близких лиц иностранца;

результаты профессионально-психологического тестирования кандидата;

результаты проверки по физической подготовке;

сведения о трудовой деятельности на территории Украины (при наличии).

Напомним, 22 февраля Зеленский провел заседание Ставки. В частности, был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16.

Также украинский лидер провел встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций. Глава государства определил три приоритета для Украины на 2024 год. Среди них защита страны от российской вооруженной агрессии — продолжение помощи от партнеров, развитие украинской Формулы мира, оборонное сотрудничество с союзниками.