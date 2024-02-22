Зеленський назвав три пріоритетних завдання на 2024 рік після зустрічі з дипломатами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій в четвер, 22 лютого. Глава держави визначив три пріоритети для України на 2024 рік. Серед них захист країни від російської збройної агресії продовження допомоги від партнерів, розвиток української Формули миру, оборонна співпраця з союзниками.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з дипломатами у Києві

На початку зустрічі президент висловив вдячність дипломатам, представникам держав та міжнародних організацій за підтримку України. Зеленський наголосив, що у 2024 році важливо завершити війну і тому потрібно виконати конкретні завдання для досягнення результату у боротьбі з Росією.

"Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами і що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі", — йдеться в повідомленні.

Ключові завдання України на 2024 рік

Черед головних завдань глава держави виділив захист громадян від російської навали. Зеленський акцентував на оборонній допомозі від партнерів та подякував союзникам за надання макрофінансової та гуманітарної підтримки. Окремо виділив угоди про довготривалу військову та фінансову допомогу.

Другим пріоритетом лідер країни назвав Формулу миру. За його словами, вона здатна відновити міжнародне право у світі, яке порушила РФ.

"Здатна принести мир — справжній, чесний та зрозумілий кожному народу. Також повернути додому, в Україну, наших людей — дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців", — наголосив президент.

Третім пріоритетом глава держави виділив співпрацю з партнерами, а саме оборонне співробітництво. Зеленський запросив західні держави до взаємодії у створенні нових зразків озброєнь.

"Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект — це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", — зауважив лідер України.

Нагадаємо, Зеленський 22 лютого провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, була окрема закрита доповідь про літаки F-16 — кількість у першій партії, терміни отримання, підготовка інфраструктури та персоналу.

Додамо, у своєму вечірньому зверненні 21 лютого президент розповів, що Україна вже готує нові безпекові угоди з міжнародними партнерами. Згідно з ними, надійде оборонна підтримка для воїнів, фінансова підтримка держави та політична взаємодія між союзниками.