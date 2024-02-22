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Зеленский назвал три приоритетных задания на 2024 год после встречи с дипломатами

22 февраля 2024 18:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский назвал три приоритетных задания на 2024 год после встречи с дипломатами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с дипломатами, представителями государств и международных организаций в четверг, 22 февраля. Глава государства определил три приоритета для Украины на 2024 год. Среди них защита страны от российской вооруженной агрессии, продолжение помощи от партнеров, развитие украинской Формулы мира, оборонное сотрудничество с союзниками.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с дипломатами в Киеве

В начале встречи президент поблагодарил дипломатов, представителей государств и международных организаций за поддержку Украины. Зеленский подчеркнул, что в 2024 году важно завершить войну, и поэтому нужно выполнить конкретные задачи для достижения результата в борьбе с Россией.

"Благодаря нормальной работе дипломатических представительств наши люди видят, что лидеры мира с нами и что вы верите в Украину, доверяете нашему государству", — говорится в сообщении.

Ключевые задачи Украины на 2024 год

Среди главных задач глава государства выделил защиту граждан от российского нашествия. Зеленский акцентировал внимание на оборонной помощи от партнеров и поблагодарил союзников за оказание макрофинансовой и гуманитарной поддержки. Отдельно выделил соглашения о долговременной военной и финансовой помощи.

Вторым приоритетом лидер страны назвал Формулу мира. По его словам, она способна восстановить нарушившее РФ международное право в мире.

"Способна принести мир — настоящий, честный и понятный каждому народу. Также вернуть домой, в Украину, наших людей — детей и взрослых, депортированных в Россию, украинских пленных и украинских политических пленников", — подчеркнул президент.

Третьим приоритетом глава государства выделил сотрудничество с партнерами, а именно оборонное сотрудничество. Зеленский пригласил западные государства к взаимодействию в создании новых образцов вооружений.

"Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект — это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует истинную цену агрессии против международного права", — отметил лидер Украины.

Напомним, Зеленский 22 февраля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, был отдельный закрытый доклад о самолетах F-16 — количество первой партии, сроки получения, подготовка инфраструктуры и персонала.

Добавим, в своем вечернем обращении 21 февраля президент рассказал, что Украина уже готовит новые соглашения о безопасности с международными партнерами. Согласно им, придет оборонная поддержка для воинов, финансовая поддержка государства и политическое взаимодействие между союзниками.

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Украина
дипломатия
2024 год
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2 года войны

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