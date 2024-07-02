Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили взаємодію України з Альянсом

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський привітав Марка Рютте з призначенням на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Політики обговорили майбутню взаємодію України з НАТО.

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Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 2 липня.

Взаємодія України з НАТО

"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку", — зазначив Зеленський.

Також він привітав Рютте з призначенням на посаду генерального секретаря НАТО. Глава держави обговорив із ним майбутню взаємодію України з Альянсом.

Нагадаймо, 26 червня прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Згідно з офіційним повідомленням, Рютте приступить до виконання своїх функцій генсека з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

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До слова, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.