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Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО — що обговорили лідери

2 липня 2024 15:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили взаємодію України з Альянсом
Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Володимир Зеленський привітав Марка Рютте з призначенням на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Політики обговорили майбутню взаємодію України з НАТО.

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Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 2 липня.

Взаємодія України з НАТО

"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку", — зазначив Зеленський.

Також він привітав Рютте з призначенням на посаду генерального секретаря НАТО. Глава держави обговорив із ним майбутню взаємодію України з Альянсом.

Нагадаймо, 26 червня прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Згідно з офіційним повідомленням, Рютте приступить до виконання своїх функцій генсека з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

Також ми писали про те, що відомо про нового очільника НАТО та чи на користь така заміна Україні.

До слова, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.

Володимир Зеленський НАТО переговори Нідерланди Україна президент Марк Рютте Альянс війна в Україні

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