Посли НАТО обрали нового генсека — ним став Марк Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: AFP

Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Про це повідомило агентство Reuters у середу, 26 червня.

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Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що він покинув гонку через недостатню популярність.

"Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга", — йдеться в заяві НАТО.

Офіційно Рютте почне виконувати свої повноваження 1 жовтня 2024 року, замінивши на посаді Єнса Столтенберга після його десяти років на чолі Альянсу.

Після заяви про свою зацікавленість у цій посаді минулого року Рютте заручився підтримкою ключових членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Великобританію, Францію та Німеччину. Інші країни, особливо зі Східної Європи, спочатку були стриманими, стверджуючи, що вперше цю посаду повинен отримати хтось із їхнього регіону. Проте зрештою вони підтримали Рютте, затятого критика російського президента Володимира Путіна та вірного союзника України.

"Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і побудовником консенсусу. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", — привітав свого наступника Столнберг.

Рютте, який покидає нідерландську політику після майже 14 років на посаді прем’єр-міністра, зіткнеться з викликами підтримки союзників у боротьбі України проти вторгнення Росії, водночас уникаючи прямого втягування НАТО у війну з Москвою.

Нагадаємо, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації. Рютте є не найгіршим варіантом у нинішніх умовах.

Раніше ми писали, що народний депутат Вадим Галайчук повідомляв, що доки в Україні триває війна, не доведеться говорити про вступ до НАТО. Однак, все ж таки існують договори, в яких йдеться про підготовку України до вступу до Альянсу.