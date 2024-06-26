Послы НАТО избрали нового генсека – им стал Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 26 июня.

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Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Иоганнис, объявил на прошлой неделе, что он покинул гонку из-за недостаточной популярности.

"Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, который сменит Йенса Столтенберга" , — говорится в заявлении НАТО.

Официально Рютте начнет выполнять свои полномочия 1 октября 2024 года, заменив в должности Йенса Столтенберга после его десяти лет во главе Альянса.

После заявления о своей заинтересованности в этой должности в прошлом году Рютте заручился поддержкой ключевых членов НАТО, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию. Другие страны, особенно из Восточной Европы, первоначально были сдержанными, утверждая, что впервые этот пост должен получить кто-то из их региона. Однако в конце концов они поддержали Рютте, ярого критика российского президента Владимира Путина и верного союзника Украины.

"Марк является настоящим трансатлантиком, сильным лидером и строителем консенсуса. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках" , — поздравил своего преемника Столнберг.

Рютте, покидающий нидерландскую политику после почти 14 лет в должности премьер-министра, столкнется с вызовами поддержки союзников в борьбе Украины против вторжения России, в то же время избегая прямого втягивания НАТО в войну с Москвой.

Напомним, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации. Рютте не самый плохой вариант в нынешних условиях.

Ранее мы писали, что народный депутат Вадим Галайчук сообщил, что пока в Украине продолжается война, не придется говорить о вступлении в НАТО. Однако все же существуют договоры, в которых говорится о подготовке Украины к вступлению в Альянс.