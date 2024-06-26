Новий генсек НАТО Марк Рютте — головні факти, кар'єра, відносини з Україною та Росією

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції в НАТО. Фото: Reuters

Нідерландський прем’єр Марк Рютте очолить посаду нового генерального секретаря НАТО — його кандидатуру підтримали всі 32 держави-членкині Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про нового очільника потужного військово-політичного союзу та чи на користь така заміна Україні — у матеріалі hromadske.

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Шлях Рютте до ролі єдиного кандидата на посаду генсека НАТО

Останні 10 років НАТО очолював Єнс Столтенберг — через відсутність кандидата, якого б підтримали всі союзники, його термін продовжували чотири рази. У жовтні 2023 року його заступник Марк Рютте заявив, що не виключає для себе роль очільника НАТО, додавши, що робота генерального секретаря була б для нього дуже цікавою.

"Після оголошення свого інтересу до ролі генсека НАТО нідерландський прем’єр блискавично заручився підтримкою від країн-союзників. Спершу на його бік стали США, Велика Британія, Німеччина та Франція, а згодом — майже всі інші члени Альянсу. Винятком стали Угорщина, Словаччина та Румунія", — йдеться в статті.

Проте по черзі Рютте зміг схилити на свій бік цю трійцю й 1 жовтня стане четвертим представником Нідерландів на посаді генсека НАТО.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в день відкриття Саміту миру. Фото: Reuters

Особливі стосунки Рютте та Трампа

Міжнародний авторитет Марка Рютте називають бездоганним. Є дані, що він досі підтримує контакти з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та з експрезидентом США Бараком Обамою.

"Особливі стосунки Марк Рютте налагодив і з іншим експрезидентом США — Дональдом Трампом. За це він навіть отримав прізвисько "шепотуна Трампа" — як той, хто здатен утихомирювати гнів американського політика. Politico розповідало, що таке ім’я Рютте дали після того, як у 2018 році він зумів заспокоїти Трампа, коли американський лідер нарікав на недостатні оборонні витрати з боку європейських союзників НАТО", — йдеться в статті.

Нідерландський прем’єр довів Трампу, що витрати зросли — і, мовляв, саме 45-й президент Сполучених Штатів заслуговує за це на похвалу.

Як пише hromadske, такі стосунки з американським лідером стали предметом гордості прем’єра, розповідав Politico Тон Еліас — колишній соратник Марка Рютте по партії. У 2019 році Трамп навіть сказав, що вони з нідерландським очільником уряду стали "друзями".

Ставлення до Зеленського та Путіна

Як писали ЗМІ, на ставлення Марка Рютте до Росії сильно вплинула катастрофа пасажирського літака MH17, який у 2014 році росіяни збили в небі над Донецькою областю. Тоді серед 298 жертв — 196 були громадянами Нідерландів. Адже Путін є чи не єдиним світовим лідером, із ким Рютте не має хороших стосунків.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну риторика нідерландського прем'єра була послідовною: під час виступу в ООН у 2022 році він попереджав, що протистояння з агресором для західних демократій буде серйозним.

"НАТО має бути потужним, щоб протистояти Москві, а інші лідери Європейського Союзу не повинні бути наївними щодо путінської Росії", — заявляв тоді Рютте.

З початку вторгнення Росії Нідерланди стали вагомим партнером України: саме ця країна була однією зі співзасновників "коаліції F-16", яка має постачати Україні західні винищувачі та навчати українських пілотів на них літати. Також нідерландський уряд на чолі з Рютте був серед тих, хто шукав Україні додаткові системи Patriot після посилення атак агресора на енергетичну й цивільну інфраструктуру навесні 2024 року.

За словами Президента України Володимира Зеленського, хороші відносини між країнами зберігатимуться, зокрема завдяки Рютте.

"Я впевнений у Рютте. І я думаю, що найближчим часом викликів не буде", — казав глава української держави, коментуючи перемогу ультраправої нідерландської партії на парламентських виборах.

"У відповідь нідерландський прем’єр висловлював прихильність до українського президента. Пригадуючи свою зустріч із ним п’ять років тому в Києві, Рютте відгукувався про Зеленського, як про "людину з місією" та щедро сипав компліментами: "Я переконаний, що успіх України у війні значною мірою залежить від менталітету, який він [Зеленський — ред.] передав із самого початку", — йдеться в публікації.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте спілкується з пресою в день неформального саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі. Фото: Reuters

Які зміни чекають на Рютте після офіційного призначення

Побутові звички Марка Рютте називають консервативними — він лише нещодавно змінив свій старий телефон Nokia та досі їздить на старому легковику Saab або велосипеді. Також віддає перевагу звичні місця для відпочинку та не шукає розкоші.

"Тож стрімкий успіх на шляху до посади генсека НАТО змусить Марка Рютте зрештою переїхати з Гааги — міста, де він прожив усе життя. Оскільки всі, хто обіймають найвищу посаду в Альянсі, живуть у добре захищеній брюссельській резиденції на так званій вулиці мільярдерів. Тож на 58-му році життя Рютте доведеться змінити свою маленьку квартиру на штатні апартаменти", — йдеться в публікації.

У Брюсселі майбутній очільник НАТО житиме протягом тижня, а вихідні проводитиме в Гаазі. Після офіційного призначення Рютте чекає тримісячна відпустка і вже після цього — робота в Альянсі.

"Я отримаю кілька інструктажів перед початком роботи. Не хочу справляти враження, що я буду робити це зовсім не так, як Єнс [Столтенберг — ред.]", — пообіцяв Рютте.

Нагадаємо, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга вважає, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України.

Раніше ми писали, що на наступному саміті НАТО у Вашингтоні узгоджуватимуть зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні, що допоможе Києву протистояти Росії.

Народний депутат Вадим Галайчук казав, що доки в Україні триває війна, не доведеться говорити про вступ до НАТО: проте договори, в яких йдеться про підготовку України до вступу до Альянсу, все ж таки існують.