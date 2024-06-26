Новый генсек НАТО Марк Рютте — главные факты, карьера, отношения с Украиной и Россией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в НАТО. Фото: Reuters

Нидерландский премьер Марк Рютте возглавит пост нового генерального секретаря НАТО — его кандидатуру поддержали все 32 государства-члена Североатлантического альянса.

Что известно о новом главе мощного военно-политического союза и в пользу ли такая замена Украине — в материале hromadske.

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Путь Рютте к роли единственного кандидата на должность генсека НАТО

Последние 10 лет НАТО возглавлял Йенс Столтенберг — из-за отсутствия кандидата, которого бы поддержали все союзники, его срок продлевали четыре раза. В октябре 2023 года его заместитель Марк Рютте заявил, что не исключает для себя роль главы НАТО, добавив, что работа генерального секретаря была бы для него очень интересной.

"После объявления своего интереса к роли генсека НАТО нидерландский премьер молниеносно заручился поддержкой от стран-союзников. Сначала на его сторону стали США, Великобритания, Германия и Франция, а впоследствии - почти все остальные члены Альянса. Исключением стали Венгрия, Словакия и Румыния", — говорится в статье.

Однако поочередно Рютте смог склонить на свою сторону эту троицу и 1 октября станет четвертым представителем Нидерландов на посту генсека НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в день открытия Саммита мира. Фото: Reuters

Особые отношения Рютте и Трампа

Международный авторитет Марка Рютте называют безупречным. Есть данные, что он до сих пор поддерживает контакты с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и с экс-президентом США Бараком Обамой.

"Особые отношения Марк Рютте наладил и с другим экс-президентом США — Дональдом Трампом. За это он даже получил прозвище "шептуна Трампа" — как тот, кто способен утихомиривать гнев американского политика. Politico рассказывало, что такое имя Рютте дали после того, как в 2018 году он сумел успокоить Трампа, когда американский лидер сетовал на недостаточные оборонные расходы со стороны европейских союзников НАТО", — говорится в статье.

Нидерландский премьер доказал Трампу, что расходы выросли — и, якобы, именно 45-й президент Соединенных Штатов заслуживает за это похвалы.

Как пишет hromadske, такие отношения с американским лидером стали предметом гордости премьера, рассказывал Politico Тон Элиас — бывший соратник Марка Рютте по партии. В 2019 году Трамп даже сказал, что они с нидерландским главой правительства стали "друзьями".

Отношение к Зеленскому и Путину

Как писали СМИ, на отношение Марка Рютте к России сильно повлияла катастрофа пассажирского самолета MH17, который в 2014 году россияне сбили в небе над Донецкой областью. Тогда среди 298 жертв — 196 были гражданами Нидерландов. Ведь Путин является едва ли не единственным мировым лидером, с кем Рютте не имеет хороших отношений.

После полномасштабного вторжения России в Украину риторика нидерландского премьера была последовательной: во время выступления в ООН в 2022 году он предупреждал, что противостояние с агрессором для западных демократий будет серьезным.

"НАТО должно быть мощным, чтобы противостоять Москве, а другие лидеры Европейского Союза не должны быть наивными в отношении путинской России", — заявлял тогда Рютте.

С начала вторжения России Нидерланды стали весомым партнером Украины: именно эта страна была одной из соучредителей "коалиции F-16", которая должна поставлять Украине западные истребители и обучать украинских пилотов на них летать. Также нидерландское правительство во главе с Рютте был среди тех, кто искал Украине дополнительные системы Patriot после усиления атак агрессора на энергетическую и гражданскую инфраструктуру весной 2024 года.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, хорошие отношения между странами будут сохраняться, в частности благодаря Рютте.

"Я уверен в Рютте. И я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет", — говорил глава украинского государства, комментируя победу ультраправой нидерландской партии на парламентских выборах.

"В ответ нидерландский премьер выражал приверженность к украинскому президенту.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте общается с прессой в день неформального саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе. Фото: Reuters

Какие изменения ждут Рютте после официального назначения

Бытовые привычки Марка Рютте называют консервативными - он лишь недавно сменил свой старый телефон Nokia и до сих пор ездит на старой легковушке Saab или велосипеде. Также предпочитает привычные места для отдыха и не ищет роскоши.

"Поэтому стремительный успех на пути к должности генсека НАТО заставит Марка Рютте в конце концов переехать из Гааги — города, где он прожил всю жизнь. Поскольку все, кто занимают высший пост в Альянсе, живут в хорошо защищенной брюссельской резиденции на так называемой улице миллиардеров. Поэтому на 58-м году жизни Рютте придется сменить свою маленькую квартиру на штатные апартаменты", — говорится в публикации.

В Брюсселе будущий глава НАТО будет жить в течение недели, а выходные будет проводить в Гааге. После официального назначения Рютте ждет трехмесячный отпуск и уже после этого — работа в Альянсе.

"Я получу несколько инструктажей перед началом работы. Не хочу производить впечатление, что я буду делать это совсем не так, как Йенс [Столтенберг - ред.]", — пообещал Рютте.

Напомним, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга считает, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины.

Ранее мы писали, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласовывать обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине, которая поможет Киеву противостоять России.

Народный депутат Вадим Галайчук говорил, что пока в Украине идет война, не придется говорить о вступлении в НАТО: однако договоры, в которых говорится о подготовке Украины к вступлению в Альянс, все же существуют.