Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский поздравил Марка Рютте с назначением на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Политики обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.

Читайте также:

Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 2 июля.

Взаимодействие Украины с НАТО

"Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку", — отметил Зеленский.

Он также поздравил Рютте с назначением на должность генерального секретаря НАТО. Глава государства обсудил с ним будущее взаимодействие с Альянсом.

Напомним, 26 июня премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Согласно официальному сообщению, Рютте приступит к выполнению своих функций генсека с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

Также мы писали о том, что известно о новом главе НАТО и на пользу ли такая замена Украине.

К слову, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации.