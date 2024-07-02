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Зеленский поздравил Рютте с назначением генсеком НАТО — что обсудили лидеры

2 июля 2024 15:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили взаимодействие Украины с Альянсом
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Владимир Зеленский поздравил Марка Рютте с назначением на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Политики обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.

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Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 2 июля.

Взаимодействие Украины с НАТО

"Провел телефонный разговор с моим другом Марком Рютте. Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку", — отметил Зеленский.

Он также поздравил Рютте с назначением на должность генерального секретаря НАТО. Глава государства обсудил с ним будущее взаимодействие с Альянсом.

Напомним, 26 июня премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Согласно официальному сообщению, Рютте приступит к выполнению своих функций генсека с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

Также мы писали о том, что известно о новом главе НАТО и на пользу ли такая замена Украине.

К слову, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации.

Владимир Зеленский НАТО переговоры Нидерланды Украина президент Марк Рютте Альянс война в Украине

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