Зеленський привітав Чехію з 20-річчям членства в Євросоюзі
Президент України Володимир Зеленський привітав Чехію з 20-річчям членства в Європейському Союзі. Також він підкреслив, що у червні Україна зможе почати шлях до вступу у ЄС.
Про це президент повідомив в Telegram у вівторок, 30 квітня.
Виступ Зеленського на конференції "20 років Чехії в ЄС: візія розширеної Європи"
Зеленський заявив, що Європа стане справді сильною та мирною, коли жоден з європейців не залишиться за її бортом. Він підкреслив, що єдність і готовність захищати добробут кожної нації від зла є ключовими для забезпечення співпраці та процвітання на континенті.
"Я впевнений у Європі. І я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така сама конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті — 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС", — додав Президент України.
Нагадаємо, раніше Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Також ми писали, що в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу. Переважна більшість опитаних громадян, 84,3%, висловили підтримку.
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