Зеленський привітав Чехію з 20-річчям членства в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Чехію з 20-річчям членства в Європейському Союзі. Також він підкреслив, що у червні Україна зможе почати шлях до вступу у ЄС.

Про це президент повідомив в Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Зеленський заявив, що Європа стане справді сильною та мирною, коли жоден з європейців не залишиться за її бортом. Він підкреслив, що єдність і готовність захищати добробут кожної нації від зла є ключовими для забезпечення співпраці та процвітання на континенті.

"Я впевнений у Європі. І я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така сама конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті — 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС", — додав Президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Також ми писали, що в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу. Переважна більшість опитаних громадян, 84,3%, висловили підтримку.