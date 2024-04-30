Зеленский поздравил Чехию с 20-летием членства в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Чехию с 20-летием членства в Европейском Союзе. Также он подчеркнул, что в июне Украина сможет начать путь вступления в ЕС.

Об этом президент сообщил в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Зеленский заявил, что Европа станет действительно сильной и мирной, когда ни один из европейцев не останется за ее бортом. Он подчеркнул, что единство и готовность защищать благосостояние каждой нации от зла являются ключевыми для обеспечения сотрудничества и процветания на континенте.

"Я уверен в Европе. И я уверен в том, что в нашей жизни состоится такая же конференция, но посвящена 20 годам Украины в европейском сообществе — 20 годам нашего полноправного членства в ЕС. И уже в июне можем начать этот путь, фактически начав переговоры о вступлении Украины в ЕС", — добавил Президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский в своем обращении заявил, что Украина выполнила все требования по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Также мы писали, что в Украине провели опрос по вступлению страны в Европейский Союз. Подавляющее большинство опрошенных граждан, 84,3%, выразили поддержку.