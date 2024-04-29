Зеленський розкрив підступний план Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська армія на фронті намагається використати ситуацію на свою користь, поки Україна очікує на постачання озброєння від партнерів. Саме тому оперативність у надходженні зброї означає стабілізацію фронту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві у понеділок, 29 квітня.

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За словами глави держави, російські окупанти намагаються використати на свою користь ситуацію, доки Україна чекає на постачання озброєння від партнерів.

"Дещо почало надходити. У деталях не казатиму, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоби наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна детально обговорює з партнерами по НАТО ситуацію на фронті, українські можливості та можливості міжнародних партнерів для підтримки Сил оборони України.

"Російська армія зараз намагається повернути на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо на постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні означає стабілізацію фронту", — наголосив він.

Зеленський уточнив, що йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру, далекобійну зброю та протиповітряну оборону, насамперед системи Patriot.

"Це те, що є у партнерів. І те, що зараз має працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і разом ми повинні зірвати російський наступ. Усі необхідні для цього засоби є у партнерів", — зазначив очільник держави.

Окрім теми протистояння агресії РФ, у переговорах між Україною та НАТО значну увагу приділяють подальшій взаємодії і реальному об'єднанні сил України та Альянсу.

"Очевидно, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку у Європі та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і гарантування такої безпеки. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації усього європейського та євроатлантичного простору", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також ми розповідали, що Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.