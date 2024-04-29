Зеленский раскрыл коварный план России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская армия на фронте пытается использовать ситуацию в свою пользу, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров. Именно поэтому оперативность в поставках оружия означает стабилизацию фронта.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

Что еще сообщил Зеленский Столтенберг

По словам главы государства, российские оккупанты пытаются использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает поставок оружия от партнеров.

"Кое-что начало поступать. В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина подробно обсуждает с партнерами по НАТО ситуацию на фронте, украинские возможности и возможности международных партнеров для поддержки сил обороны Украины.

"Российская армия сейчас пытается вернуть в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому оперативность в поставках означает стабилизацию фронта", — подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что речь идет об артиллерийских снарядах 155-го калибра, дальнобойном оружии и противовоздушной обороне, прежде всего системы Patriot.

"Это то, что есть у партнеров. И то, что сейчас должно работать здесь в Украине для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям, и вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые для этого средства есть у партнеров", — отметил глава государства.

Кроме темы противостояния агрессии РФ, в переговорах между Украиной и НАТО значительное внимание уделяется дальнейшему взаимодействию и реальному объединению сил Украины и Альянса.

"Очевидно, что Украина будет в Альянсе, потому что уже невозможно представить безопасность в Европе и евроатлантическом сообществе без действенного участия Украины и обеспечения такой безопасности. Именно наше государство, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства" , — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками.

Также мы рассказывали, что Зеленский прокомментировал новые возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, важно ощущать систему не на словах, а в реальной защите неба.