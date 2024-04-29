Зеленський розповів про нові можливі поставки для України американських Patriot
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.
Про це український лідер сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 29 квітня.
Patriot для України
Глава держави зазначив щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є очікуваний позитив.
"Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot", — каже Зеленський.
За його словами, щойно комплекси будуть в Україні, люди це відчують.
Зеленський наголосив, що Україна та Альянс досягли рівня відносин, найвищого за весь час нашої незалежності, але не найвищого з можливих.
"І саме про це ми сьогодні говорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про відбиття російської агресії, про нашу подальшу взаємодію, України і НАТО та про реальне об’єднання наших сил", — додав український лідер.
Нагадаємо, Столтенберг 29 квітня прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.
Також глава держави заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.
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