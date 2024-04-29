Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський розповів про нові можливі поставки для України американських Patriot arrow

Зеленський розповів про нові можливі поставки для України американських Patriot

29 квітня 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про нові можливі поставки для України американських Patriot
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.

Про це український лідер сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Patriot для України

Глава держави зазначив щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є очікуваний позитив.

"Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot", — каже Зеленський.

За його словами, щойно комплекси будуть в Україні, люди це відчують.

Зеленський наголосив, що Україна та Альянс досягли рівня відносин, найвищого за весь час нашої незалежності, але не найвищого з можливих. 

"І саме про це ми сьогодні говорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про відбиття російської агресії, про нашу подальшу взаємодію, України і НАТО та про реальне об’єднання наших сил", — додав український лідер.

Нагадаємо, Столтенберг 29 квітня прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також глава держави заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Володимир Зеленський
США
війна
Україна
Єнс Столтенберг
ППО
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри