Зеленський розповів про нові можливі поставки для України американських Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.

Про це український лідер сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 29 квітня.

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Глава держави зазначив щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є очікуваний позитив.

"Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot", — каже Зеленський.

За його словами, щойно комплекси будуть в Україні, люди це відчують.

Зеленський наголосив, що Україна та Альянс досягли рівня відносин, найвищого за весь час нашої незалежності, але не найвищого з можливих.

"І саме про це ми сьогодні говорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про відбиття російської агресії, про нашу подальшу взаємодію, України і НАТО та про реальне об’єднання наших сил", — додав український лідер.

Нагадаємо, Столтенберг 29 квітня прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також глава держави заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.