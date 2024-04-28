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Зеленський заявив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин вступу до ЄС

28 квітня 2024 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин вступу до ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 28 квітня.

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"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу", — наголосив український лідер.

Зеленський розповів, що наразі триває підготовка на червень першого, інавгураційного Саміту миру. Команда України разом з ключовими партнерами працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним.

За словами глави держави, усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.

"Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру", — зазначив він.

До того ж Україна готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Зеленський зазначив, що потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ.

"Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом. Він подякував йому за особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

Також український лідер звернувся до міжнародних партнерів. Він заявив, що російський терор українських міст можливий лише через недостатню кількість зброї в Україні.

Володимир Зеленський
Європейський союз
війна
НАТО
українці
Україна
саміт
президент

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