Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для начала переговоров по вступлению в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. По его словам, теперь свои обязательства должна выполнить сторона ЕС.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 28 апреля.

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"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров о вступлении, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка на июнь первого, инаугурационного Саммита мира. Команда Украины вместе с ключевыми партнерами работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным.

По словам главы государства, все континенты будут представлены — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие.

"Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", — отметил он.

К тому же Украина готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Зеленский отметил, что нужен сильный политический сигнал — Североатлантический союз не должен бояться собственной силы и скрываться от собственных основ.

"Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей США Гакимом Джеффрисом. Он поблагодарил его за личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

Также украинский лидер обратился к международным партнерам. Он заявил, что российский террор украинских городов возможен только из-за недостаточного количества оружия в Украине.