Зеленський розповів, скільки Україні потрібно систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський оголосив, що країні необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot. Зеленський зазначив, що зараз кожна система ППО є критично важливою для захисту життя та безпеки населення.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні у суботу, 27 квітня.

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Звернення Володимира Зеленського

У зв'язку з масованим ракетним ударом, що стався сьогодні, Зеленський наголосив на важливості швидкої поставки та встановлення систем ППО. Президент подякував всім країнам та лідерам, які допомагають у забезпеченні безпеки України, та висловив вдячність Австралії за новий пакет військової підтримки.

За словами Зеленського, кожен день має додавати сили Україні та зміцнювати її позиції. Президент закликав до єдності та рішучості в боротьбі проти російської агресії, наголосивши на необхідності глобальної співпраці всіх партнерів.

Зеленський також висловив подяку всім, хто стоїть на захисті України, включаючи військових, політиків, громадських діячів та журналістів. Він закликав усіх українців до єдності та рішучості в цей важливий час.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників після ракетного обстрілу, який здійснила Росія в ніч проти 27 квітня. Він наголосив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.