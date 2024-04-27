Зеленский рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что стране необходимо по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский отметил, что сейчас каждая система ПВО критически важна для защиты жизни и безопасности населения.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в субботу, 27 апреля.

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В связи с произошедшим сегодня массированным ракетным ударом Зеленский отметил важность быстрой поставки и установки систем ПВО. Президент поблагодарил все страны и лидеров, которые помогают в обеспечении безопасности Украины, и выразил благодарность Австралии за новый пакет военной поддержки.

По словам Зеленского, каждый день должен придавать силы Украине и укреплять ее позиции. Президент призвал к единству и решительности в борьбе против российской агрессии, отметив необходимость глобального сотрудничества всех партнеров.

Зеленский также поблагодарил всех, кто стоит на защите Украины, включая военных, политиков, общественных деятелей и журналистов. Он призвал всех украинцев к единству и решительности в это время.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам после ракетных обстрелов, совершенных Россией в ночь на 27 апреля. Он подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.