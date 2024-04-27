Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot arrow

Зеленский рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot

27 апреля 2024 20:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что стране необходимо по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский отметил, что сейчас каждая система ПВО критически важна для защиты жизни и безопасности населения.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского

В связи с произошедшим сегодня массированным ракетным ударом Зеленский отметил важность быстрой поставки и установки систем ПВО. Президент поблагодарил все страны и лидеров, которые помогают в обеспечении безопасности Украины, и выразил благодарность Австралии за новый пакет военной поддержки.

По словам Зеленского, каждый день должен придавать силы Украине и укреплять ее позиции. Президент призвал к единству и решительности в борьбе против российской агрессии, отметив необходимость глобального сотрудничества всех партнеров.

Зеленский также поблагодарил всех, кто стоит на защите Украины, включая военных, политиков, общественных деятелей и журналистов. Он призвал всех украинцев к единству и решительности в это время.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам после ракетных обстрелов, совершенных Россией в ночь на 27 апреля. Он подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Владимир Зеленский
военная помощь
военная техника
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

25 апреля 2024

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить

Розклад ефірів

Всі ефіри