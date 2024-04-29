Зеленский рассказал о новых возможных поставках для Украины американских Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, важно ощущать систему не на словах, а в реальной защите неба.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 апреля.

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Глава государства отметил, что относительно дополнительных пакетов и количества ракет к Patriot, здесь есть ожидаемый позитив.

"Мы будем получать эти поставки без пауз. Относительно дополнительных систем Patriot, здесь пока нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Сегодня мы обсуждали с генсеком НАТО также, где мы их видим. С нашей стороны мы работаем аналитически. Понимаем, в каких государствах, что есть. Мы работаем над дополнительными системами Patriot", — говорит Зеленский.

По его словам, как только комплексы будут в Украине, люди это почувствуют.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Альянс достигли уровня отношений, самого высокого за все время нашей независимости, но не самого высокого из возможных.

"И именно об этом мы сегодня говорили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об отражении российской агрессии, о нашем дальнейшем взаимодействии, Украины и НАТО, и о реальном объединении наших сил", — добавил украинский лидер.

Напомним, Столтенберг 29 апреля прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками.

Также глава государства заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. По его словам, теперь свои обязательства должна выполнить сторона ЕС.