Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У День прикордонника, 30 квітня, Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом прикордонникам. Йдеться про Дмитра Олексюка та Олега Пришневського.

Про це йдеться в указах №249/2024 та №250/2024 від 29 квітня, опубліковані на сайті глави держави.

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"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Олексюку Дмитру Михайловичу — підполковнику", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Пришневському Олегу Миколайовичу — майстер-сержанту.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський у День прикордонника підписав указ, присвоюючи звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку. Також у званні були підвищені ще двоє керівників ДПСУ.

Також глава держави привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.