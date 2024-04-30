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Зеленський присвоїв звання Героя України двом прикордонникам

30 квітня 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський присвоїв звання Героя України двом прикордонникам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У День прикордонника, 30 квітня, Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом прикордонникам. Йдеться про Дмитра Олексюка та Олега Пришневського.

Про це йдеться в указах №249/2024 та №250/2024 від 29 квітня, опубліковані на сайті глави держави.

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Звання Герой України прикордонникам

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Олексюку Дмитру Михайловичу — підполковнику", — йдеться в указі.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Пришневському Олегу Миколайовичу — майстер-сержанту.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський у День прикордонника підписав указ, присвоюючи звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку. Також у званні були підвищені ще двоє керівників ДПСУ.

Також глава держави привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Володимир Зеленський
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