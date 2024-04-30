Зеленський привітав воїнів ДПСУ з Днем прикордонника

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

В Україні у вівторок, 30 квітня, святкують День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Про це повідомила пресслужба українського лідера у Telegram.

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Зеленський зауважив, що воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять державу і людей на різних напрямках фронту.

Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

"Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити", — зазначив він.

Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Український прикордонник з дроном. Фото: ДПСУ

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Президент подякував кожному й кожній, усьому складу Державної прикордонної служби за захист, самовідданість та гідну службу. Український лідер привітав їх з професійним днем — Днем прикордонника України.

Прикордонник з безпілотником. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

Скриншот допису Зеленського

Що відомо про День прикордонника України

У 2018 році колишній президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування Дня прикордонника з 28 травня (як святкували в Радянському Союзі) на 30 квітня, оскільки в цей день була заснована Державна прикордонна служба України.

Свято було встановлено з метою відзначення внеску прикордонників у боротьбу за незалежність України, вшанування мужності та героїзму захисників державних кордонів України.

Раніше прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку. Ця операція стала можливою завдяки досконалій співпраці аеророзвідки та мінометників бригади "Помста".

Також ми писали, що у Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.