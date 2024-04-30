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Зеленський привітав воїнів ДПСУ з Днем прикордонника

30 квітня 2024 10:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський привітав воїнів ДПСУ з Днем прикордонника
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 30 квітня, святкують День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Про це повідомила пресслужба українського лідера у Telegram.

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Зеленський зауважив, що воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять державу і людей на різних напрямках фронту.

українські прикордонники
Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ
українські прикордонники на захисті держави
Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ
прикордонники ведуть бої на фронті в Україні
Український прикордонник. Фото: ДПСУ

"Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити", — зазначив він.

прикордонники в боях проти росіян
Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ
Участь прикордонників в боях проти росіян
Український прикордонник з дроном. Фото: ДПСУ
прикордонник на захисті від РФ
Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Президент подякував кожному й кожній, усьому складу Державної прикордонної служби за захист, самовідданість та гідну службу. Український лідер привітав їх з професійним днем — Днем прикордонника України.

прикордонник запускає безпілотник
Прикордонник з безпілотником. Фото: ДПСУ
прикордонники патрулють море
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
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Скриншот допису Зеленського

Що відомо про День прикордонника України

У 2018 році колишній президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування Дня прикордонника з 28 травня (як святкували в Радянському Союзі) на 30 квітня, оскільки в цей день була заснована Державна прикордонна служба України.

Свято було встановлено з метою відзначення внеску прикордонників у боротьбу за незалежність України, вшанування мужності та героїзму захисників державних кордонів України.

Раніше прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку. Ця операція стала можливою завдяки досконалій співпраці аеророзвідки та мінометників бригади "Помста".

Також ми писали, що у Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Внаслідок зіткнення противник відійшов.

Володимир Зеленський
кордон
свята
прикордонники

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