Зеленский поздравил воинов ГПСУ с Днем пограничника

Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

В Украине во вторник, 30 апреля, празднуют День пограничника. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram.

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Зеленский отметил, что воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают государство и людей на разных направлениях фронта.

Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

"Верим, что будет такое время, когда украинские пограничники будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. Делаем все, чтобы это время приблизить", — отметил он.

Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Украинский пограничник с дроном. Фото: ГПСУ

Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

Президент поблагодарил каждого и каждую, весь состав Государственной пограничной службы за защиту, самоотверженность и достойную службу. Украинский лидер поздравил их с профессиональным днем — Днем пограничника Украины.

Пограничник с беспилотником. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

Скриншот поста Зеленского

Что известно о Дне пограничника Украины

В 2018 году бывший президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования Дня пограничника с 28 мая (как праздновали в Советском Союзе) на 30 апреля, поскольку в этот день была создана Государственная пограничная служба Украины.

Праздник был установлен с целью празднования вклада пограничников в борьбу за независимость Украины, чествования мужества и героизма защитников государственных границ Украины.

Ранее пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух кафиров на Купянском направлении. Эта операция стала возможной благодаря совершенному сотрудничеству аэроразведки и минометчиков бригады "Помста".

Также мы писали, что в Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой. В результате столкновения противник отошел.