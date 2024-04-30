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Зеленский поздравил воинов ГПСУ с Днем пограничника

30 апреля 2024 10:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поздравил воинов ГПСУ с Днем пограничника
Украинские пограничники. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине во вторник, 30 апреля, празднуют День пограничника. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram.

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Зеленский отметил, что воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают государство и людей на разных направлениях фронта.

украинские пограничники
Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ
украинские пограничники в защиту государства
Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ
пограничники ведут бои на фронте в Украине
Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

"Верим, что будет такое время, когда украинские пограничники будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. Делаем все, чтобы это время приблизить", — отметил он.

пограничники в боях против россиян
Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ
Участие пограничников в боях против россиян
Украинский пограничник с дроном. Фото: ГПСУ
пограничник в защите от РФ
Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

Президент поблагодарил каждого и каждую, весь состав Государственной пограничной службы за защиту, самоотверженность и достойную службу. Украинский лидер поздравил их с профессиональным днем — Днем пограничника Украины.

пограничник запускает беспилотник
Пограничник с беспилотником. Фото: ГПСУ
пограничники патрулируют море
Украинские пограничники. Фото: ГПСУ
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Скриншот поста Зеленского

Что известно о Дне пограничника Украины

В 2018 году бывший президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования Дня пограничника с 28 мая (как праздновали в Советском Союзе) на 30 апреля, поскольку в этот день была создана Государственная пограничная служба Украины.

Праздник был установлен с целью празднования вклада пограничников в борьбу за независимость Украины, чествования мужества и героизма защитников государственных границ Украины.

Ранее пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух кафиров на Купянском направлении. Эта операция стала возможной благодаря совершенному сотрудничеству аэроразведки и минометчиков бригады "Помста".

Также мы писали, что в Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой. В результате столкновения противник отошел.

Владимир Зеленский
граница
праздники
пограничники

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