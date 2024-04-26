Прикордонники бригади "Помста" знищили бліндаж окупантів разом зі складом боєприпасів

Момент влучання по бліндажу. Фото: скриншот з відео ДПСУ

Прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад окупантів зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 26 квітня.

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Українські прикордонники влучним пострілом із 105-мм гармати M101 влучили прямо у бліндаж та склад боєкомплекту російських військових на Бахмутському напрямку.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Раніше повідомлялось, що українські прикордонники знищили танк окупантів на Харківському напрямку, чим змогли зупинити штурм ворожих сил.

Також українські морпіхи продемонстрували свої навички у знищенні окупантів.