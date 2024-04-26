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Пограничники бригады "Помста" уничтожили блиндаж оккупантов вместе со складом боеприпасов

26 апреля 2024 19:00
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Пограничники бригады "Помста" уничтожили блиндаж оккупантов вместе со складом боеприпасов
Момент попадания по блиндажу. Фото: скриншот с видео ГПСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Пограничники-артиллеристы бригады "Помста" точным ударом попали прямо в блиндаж оккупантов. Также был уничтожен вражеский склад с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в пятницу, 26 апреля.

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Украинские пограничники точным выстрелом из 105-мм пушки M101 попали прямо в блиндаж и склад боеприпасов российских военных на Бахмутском направлении.

Когда именно произошло показанное на видео событие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники уничтожили танк оккупантов на Харьковском направлении, чем смогли остановить штурм вражеских сил.

Также украинские морпехи продемонстрировали свои навыки в уничтожении оккупантов.

Украина
пограничники
военные склады
ГПСУ

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