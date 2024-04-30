Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В День пограничника, 30 апреля, Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум пограничникам. Речь идет о Дмитрии Олексюке и Олеге Пришневском.

Об этом говорится в указах №249/2024 и №250/2024 от 29 апреля, опубликованных на сайте главы государства.

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Звание Герой Украины пограничникам

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Олексюку Дмитрию Михайловичу — подполковнику", — говорится в указе.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Также за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу Зеленский постановил присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пришневскому Олегу Николаевичу — мастер-сержанту.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский в День пограничника подписал указ, присваивая звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеку. Также в звании были повышены еще двое руководителей ГПСУ.

Также глава государства поздравил украинских воинов Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.