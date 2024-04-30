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Зеленський підвищив у званні голову Держприкордонслужби

30 квітня 2024 16:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський підвищив у званні голову Держприкордонслужби
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський у День прикордонника підписав указ, присвоюючи звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку. Також у званні були підвищені ще двоє керівників ДПСУ.

Відповідні укази були оприлюднені на сайті Офісу Президента України у вівторок, 30 квітня.

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"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу — голові Державної прикордонної служби України", — зазначено в указі президента України №252/2024.

Крім того, двох інших високопосадовців служби було підвищено у званні до бригадних генералів. Це стосується заступника начальника регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи Андрія Віхтюка.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 30 квітня, святкують День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів Державної прикордонної служби з професійним святом.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про заснування нової бойової бригади "Гарт" у складі Державної прикордонної служби України. Це вже третя бригада "Гвардії наступу".

Володимир Зеленський
Офіс президента
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Україна
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ДПСУ

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