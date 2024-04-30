Зеленский повысил в звании главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в День пограничника подписал указ, присваивая звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеку. Также в звании были повышены еще двое руководителей ГПСУ.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса Президента Украины во вторник, 30 апреля.

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"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергею Васильевичу — председателю Государственной пограничной службы Украины", — отмечено в указе президента Украины №252/2024.

Кроме того, два других чиновника службы были повышены в звании до бригадных генералов. Это касается заместителя начальника регионального управления Виталия Чаплю и директора департамента организации работы Андрея Вихтюка.

Напомним, в Украине во вторник, 30 апреля, отмечают День пограничника. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об создании новой боевой бригады "Гарт" в составе Государственной пограничной службы Украины. Это уже третья бригада "Гвардії наступу".