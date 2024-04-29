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Зеленський заявив, що військова допомога США вже почала надходити

29 квітня 2024 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський заявив, що військова допомога США вже почала надходити
Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну. Проте голова держави не розкрив подробиць. 

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві в понеділок, 29 квітня. 

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Допомога Україні від США

"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", — зазначив Зеленський.

Також президент висловився щодо важливості підписання безпекових угод і наголосив на їхньому внеску у підтримку протиповітряної оборони країни.

"Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також ми розповідали, що Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.

Володимир Зеленський
США
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

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