Зеленський заявив, що військова допомога США вже почала надходити

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну. Проте голова держави не розкрив подробиць.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві в понеділок, 29 квітня.

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"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", — зазначив Зеленський.

Також президент висловився щодо важливості підписання безпекових угод і наголосив на їхньому внеску у підтримку протиповітряної оборони країни.

"Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також ми розповідали, що Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.