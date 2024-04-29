Зеленский заявил, что военная помощь США уже начала поступать

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину. Однако глава государства не раскрыл подробностей.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве в понедельник, 29 апреля.

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"Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", — отметил Зеленский.

Также президент высказался о важности подписания соглашений о безопасности и отметил их вклад в поддержку противовоздушной обороны страны.

"Что касается документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. За последние шесть месяцев системы, или иногда и детали от соответствующих систем, поступали благодаря финансированию, которое было предусмотрено девятью соглашениями о гарантиях безопасности", — пояснил Зеленский.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками.

Также мы рассказывали, что Зеленский прокомментировал новые возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, важно ощущать систему не на словах, а в реальной защите неба.