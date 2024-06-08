Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський подякував співробітникам ДСНС та Нацполіції за їхню складну роботу на місцях обстрілів arrow

Зеленський подякував співробітникам ДСНС та Нацполіції за їхню складну роботу на місцях обстрілів

8 червня 2024 14:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський подякував праціникам ДСНС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Він подякував їм за ту складну роботу, які вони виконують на місцях влучання російських снарядів та ракет, рятуючи життя українців.

Відповідне звернення Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у суботу, 8 червня.

Читайте також:

Зеленський подякував ДСНС і Нацполіції

"Кожен знає, яке зло несуть російські війська. Кожен бачить, як сміливо захищаються наші люди. Попри всю жорстокість російських ударів, усюди є належне реагування наших екстрених служб — усіх рятівників життя", — наголосив президент. 

Глава держави подякував підрозділам ДСНС України та Нацполіції, медичним працівникам, а також всім працівникам ремонтних бригад, які  задіяні в ліквідації наслідків російських обстрілів.

Також Зеленський подякував усім волонтерам, які допомагають працівникам екстренних служб, і рятують українців. 

"Дякую всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про всю нашу державу!", — сказав президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підвів підсумки зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном. Він підкреслив, що результати допоможуть Україні.

Нагадаємо, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

Україна
Володимир Зеленський
ДСНС
Нацполіція
обстріли
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна