Зеленський подякував праціникам ДСНС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Він подякував їм за ту складну роботу, які вони виконують на місцях влучання російських снарядів та ракет, рятуючи життя українців.

Відповідне звернення Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у суботу, 8 червня.

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"Кожен знає, яке зло несуть російські війська. Кожен бачить, як сміливо захищаються наші люди. Попри всю жорстокість російських ударів, усюди є належне реагування наших екстрених служб — усіх рятівників життя", — наголосив президент.

Глава держави подякував підрозділам ДСНС України та Нацполіції, медичним працівникам, а також всім працівникам ремонтних бригад, які задіяні в ліквідації наслідків російських обстрілів.

Також Зеленський подякував усім волонтерам, які допомагають працівникам екстренних служб, і рятують українців.

"Дякую всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про всю нашу державу!", — сказав президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підвів підсумки зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном. Він підкреслив, що результати допоможуть Україні.

Нагадаємо, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.