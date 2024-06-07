Україна ремонтуватиме техніку за допомогою французької технології 3D-друку, — Зеленський
Україна розширює виробництво озброєнь на власній території. Представники українських та французьких компаній підписали угоду про співробітництво.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в п'ятницю, 7 червня.
Використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин в Україні
Президент зазначив, що обговорив з представниками французького оборонно-промислового комплексу співпрацю.
"Зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Обговорили оборонні потреби України. Важливо розширити спільне виробництво озброєнь на території нашої держави", — йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що було підписано ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter.
"Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії", — додав глава держави.
Раніше Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Парижі з лідером США Джо Байденом. Глава держави подякував американському президенту за надання Києву нового пакета військової допомоги.
А наступного тижня в столиці Німеччини відбудеться конференція з відновлення України. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна і виступить із промовою у Бундестазі.
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