Україна ремонтуватиме техніку за допомогою французької технології 3D-друку, — Зеленський

Підписання угоди про співробітництво. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Україна розширює виробництво озброєнь на власній території. Представники українських та французьких компаній підписали угоду про співробітництво.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в п'ятницю, 7 червня.

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Президент зазначив, що обговорив з представниками французького оборонно-промислового комплексу співпрацю.

"Зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Обговорили оборонні потреби України. Важливо розширити спільне виробництво озброєнь на території нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що було підписано ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter.

"Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії", — додав глава держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Парижі з лідером США Джо Байденом. Глава держави подякував американському президенту за надання Києву нового пакета військової допомоги.

А наступного тижня в столиці Німеччини відбудеться конференція з відновлення України. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна і виступить із промовою у Бундестазі.