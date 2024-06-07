Украина будет ремонтировать технику с помощью французской технологии 3D-печати, — Зеленский
Украина расширяет производство вооружений на своей территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 7 июня.
Использование технологии 3D-печати для изготовления запчастей в Украине
Президент отметил, что обсудил с представителями французского оборонно-промышленного комплекса сотрудничество.
"Встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Обсудили оборонные потребности Украины. Важно расширить совместное производство вооружений на территории нашего государства", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что было подписано лицензионное соглашение о создании возможности по производству боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter.
"Также подписали заявления о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании", — добавил глава государства.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Париже с лидером США Джо Байденом. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.
На следующей неделе в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и выступит с речью в Бундестаге.
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