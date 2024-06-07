Украина будет ремонтировать технику с помощью французской технологии 3D-печати, — Зеленский

Подписание соглашения о сотрудничестве. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украина расширяет производство вооружений на своей территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Использование технологии 3D-печати для изготовления запчастей в Украине

Президент отметил, что обсудил с представителями французского оборонно-промышленного комплекса сотрудничество.

"Встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Обсудили оборонные потребности Украины. Важно расширить совместное производство вооружений на территории нашего государства", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что было подписано лицензионное соглашение о создании возможности по производству боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter.

"Также подписали заявления о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании", — добавил глава государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Париже с лидером США Джо Байденом. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.

На следующей неделе в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и выступит с речью в Бундестаге.