Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина будет ремонтировать технику с помощью французской технологии 3D-печати, — Зеленский arrow

Украина будет ремонтировать технику с помощью французской технологии 3D-печати, — Зеленский

7 июня 2024 18:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Украина будет ремонтировать технику с помощью французской технологии 3D-печати, — Зеленский
Подписание соглашения о сотрудничестве. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина расширяет производство вооружений на своей территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Использование технологии 3D-печати для изготовления запчастей в Украине

Президент отметил, что обсудил с представителями французского оборонно-промышленного комплекса сотрудничество.

"Встретился с представителями французского оборонно-промышленного комплекса. Обсудили оборонные потребности Украины. Важно расширить совместное производство вооружений на территории нашего государства", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что было подписано лицензионное соглашение о создании возможности по производству боеприпасов по лицензии KNDS France/Nexter.

"Также подписали заявления о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей этой компании", — добавил глава государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Париже с лидером США Джо Байденом. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.

На следующей неделе в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и выступит с речью в Бундестаге.

война в Украине
Владимир Зеленский
боеприпасы
Франция
военная помощь
оружие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина