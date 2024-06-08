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Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС и Нацполиции за их сложную работу на местах обстрелов

8 июня 2024 14:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленський подякував праціникам ДСНС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. Он поблагодарил их за ту сложную работу, которую они выполняют на местах попадания российских снарядов и ракет, спасая жизнь украинцев.

Соответствующее обращение Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram в субботу, 8 июня.

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Зеленский поблагодарил ГСЧС и Нацполицию

"Каждый знает, какое зло несут российские войска. Каждый видит, как смело защищаются наши люди. Несмотря на всю жестокость российских ударов, всюду есть должное реагирование наших экстренных служб — всех спасателей жизни", — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил подразделения ГСЧС Украины и Нацполицию, медицинских работников, а также всех работников ремонтных бригад, которые задействованы в ликвидации последствий российских обстрелов.

Также Зеленский поблагодарил всех волонтеров, которые помогают работникам экстренных служб, и спасают украинцев.

"Благодарю всех, кто заботится об украинцах, о жизни в нашей стране, обо всем нашем государстве!" — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подвел итоги встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Он подчеркнул, что результаты помогут Украине.

Напомним, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной на Украине.

Украина
Владимир Зеленский
ГСЧС
Нацполиция
обстрелы
война в Украине
война

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