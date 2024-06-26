Президент Зеленський відвідав Донеччину — мета поїздки

Зеленський під час візиту на Донеччину пообіцяв серйозну розмову з чиновниками
Під час візиту на Донеччину Володимир Зеленський офіційно представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону регіону. Чиновникам, які по пів року не були у прифронтових громадах, Президент пообіцяв серйозну розмову та висновки.
Про це Президент України Володимир Зеленьский сказав у відеозверненні у середу, 26 червня.
Основні тези звернення Президента
Президент заслухав доповіді безпосередньо з позицій. Подякував бійцям 110-ї та 47-ї бригад, бойовим медикам, які рятують бійців.
Як зазначив Зеленський, під час наради щодо безпеки та підтримки людей було багато питань. І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла.
"Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський ухвалив рішення щодо заміни командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
25 червня Президент України підписав указ щодо створення нового роду збройних сил — Сил безпілотних систем у Збройних Силах України: крок спрямований на підвищення обороноздатності країни.
Як відомо, російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Раніше у DeepState писали, що росіяни наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.
Тим часом у ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки. Українські військові наголосили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся — повністю населений пункт ворог не контролює, на вулицях точаться важкі бої.
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