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Зеленський під час візиту на Донеччину пообіцяв серйозну розмову з чиновниками

26 червня 2024 11:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Президент Зеленський відвідав Донеччину — мета поїздки
Володимир Зеленський на Донеччині. Фото: Офіс Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Під час візиту на Донеччину Володимир Зеленський офіційно представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону регіону. Чиновникам, які по пів року не були у прифронтових громадах, Президент пообіцяв серйозну розмову та висновки. 

Про це Президент України Володимир Зеленьский сказав у відеозверненні у середу, 26 червня.  

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Основні тези звернення Президента

Президент заслухав доповіді безпосередньо з позицій. Подякував бійцям 110-ї та 47-ї бригад, бойовим медикам, які рятують бійців. 

Як зазначив Зеленський, під час наради щодо безпеки та підтримки людей було багато питань. І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла.

"Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський ухвалив рішення щодо заміни командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. 

25 червня Президент України підписав указ щодо створення нового роду збройних сил — Сил безпілотних систем у Збройних Силах України: крок спрямований на підвищення обороноздатності країни.

Як відомо, російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Раніше у DeepState писали, що росіяни наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.

Тим часом у ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки. Українські військові наголосили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся — повністю населений пункт ворог не контролює, на вулицях точаться важкі бої.

Володимир Зеленський
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