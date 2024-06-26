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Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем

26 червня 2024 09:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Україна оголосила про створення унікального роду ЗСУ — Сил безпілотних систем
Президент України Володими Зеленський. Фото: Офіс Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент України Володимир Зеленський  25 червня підписав указ щодо створення нового роду збройних сил — Сил безпілотних систем у Збройних Силах України. Цей крок спрямований на підвищення обороноздатності країни в умовах сучасних загроз.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

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Створення Сил безпілотних систем

Глава держави підписав указ про створення у структурі Збройних Сил України нового унікального виду збройних сил — Сил безпілотних систем. Цей новий рід сил не має аналогів у арміях інших країн світу.

"Ураховуючи досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабміну Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабміном пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — йдеться в указі.

Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем - фото 1
Рішення Президента України. Фото: скриншот

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Литвиненко наголосив, що створення цього нового виду збройних сил є важливим кроком для зміцнення обороноздатності України та відповідає сучасним викликам і потребам ЗСУ. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, полковника Вадима Сухаревського призначили на посаду командувача Сил безпілотних систем. Це рішення було затверджено наказом міністра оборони України 10 червня 2024 року.

Також ми писали, що поява Сил безпілотних систем в структурі Збройних сил України може кардинально змінити хід війни. Насамперед переважно з тим, що уряд пішов назустріч впровадженню технологій у військову складову. 

Володимир Зеленський
Кабінет міністрів
Офіс президента
війна
ЗСУ
Україна
указ
війна в Україні

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