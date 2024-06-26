Украина объявила о создании уникального рода ВСУ — Сил беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня подписал указ о создании нового рода вооруженных сил — Сил беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины. Этот шаг направлен на повышение обороноспособности страны в условиях современных угроз.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

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Создание сил беспилотных систем

Глава государства подписал указ о создании в структуре Вооруженных Сил Украины нового уникального вида вооруженных сил — Сил беспилотных систем. Этот новый род сил не имеет аналогов в армиях других стран.

"Учитывая опыт длительной широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению, согласно предложению Кабмина, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенное Кабмином предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", — говорится в указе.

Решения Президента Украины. Фото: скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Литвиненко отметил, что создание нового вида вооруженных сил является важным шагом для укрепления обороноспособности Украины и отвечает современным вызовам и потребностям ВСУ. Этот Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, полковник Вадим Сухаревский был назначен на должность командующего Сил беспилотных систем. Это решение было утверждено приказом Министра обороны Украины 10 июня 2024 года.

Также мы писали, что появление сил беспилотных систем в структуре Вооруженных сил Украины может кардинально изменить ход войны. Прежде всего, преимущественно с тем, что правительство пошло навстречу внедрению технологий в военную составляющую.