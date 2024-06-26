Президент Зеленский посетил Донетчину — цель поездки

Зеленский во время визита на Донбасс пообещал чиновникам серьезный разговор
Во время визита на Донбасс Владимир Зеленский официально представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Чиновникам, по полгода не находившимся в прифронтовых громадах, Президент пообещал серьезный разговор и выводы.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленьский сказал в видеообращении в среду, 26 июня.
Основные тезисы обращения Президента
Президент заслушал доклады непосредственно с позиций. Поблагодарил бойцов 110-й и 47-й бригад, боевых медиков, которые спасают бойцов.
Как отметил Зеленский, во время совещания по безопасности и поддержке людей было много вопросов. И по обеспечению жизни - это вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, по восстановлению жилья.
"Будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы", — сказал Президент.
Напомним, ранее Зеленский принял решение о замене командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
25 июня Президент Украины подписал указ о создании нового рода вооруженных сил — Сил беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины: шаг направлен на повышение обороноспособности страны.
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