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Зеленский во время визита на Донбасс пообещал чиновникам серьезный разговор

26 июня 2024 11:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Президент Зеленский посетил Донетчину — цель поездки
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: Офис Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Во время визита на Донбасс Владимир Зеленский официально представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Чиновникам, по полгода не находившимся в прифронтовых громадах, Президент пообещал серьезный разговор и выводы. 

Об этом Президент Украины Владимир Зеленьский сказал в видеообращении в среду, 26 июня.

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Президент заслушал доклады непосредственно с позиций. Поблагодарил бойцов 110-й и 47-й бригад, боевых медиков, которые спасают бойцов. 

Как отметил Зеленский, во время совещания по безопасности и поддержке людей было много вопросов. И по обеспечению жизни - это вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, по восстановлению жилья.

"Будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы", — сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский принял решение о замене командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

25 июня Президент Украины подписал указ о создании нового рода вооруженных сил — Сил беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины: шаг направлен на повышение обороноспособности страны.

Как известно, российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. Ранее в DeepState писали, что россияне приблизились к важнейшей для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.

Тем временем в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки. Украинские военные отметили, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся — полностью населенный пункт враг не контролирует, на улицах идут тяжелые бои.

Владимир Зеленский
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