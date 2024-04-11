Зеленський обговорив з президентом Румунії взаємодію в оборонній сфері
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Зокрема, сторони обговорили взаємодію в оборонній сфері.
Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 11 квітня.
Зустріч Зеленського з Йоханнісом
Зеленський поінформував Йоханніса про російські обстріли Дністровської ГЕС. Він наголосив, що українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.
Окремо сторони говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Зеленський зазначив, що цінує позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції.
"В умовах агресії Росії тандем Україна — Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", — додав він.
Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.
Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.
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