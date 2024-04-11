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Зеленський обговорив з президентом Румунії взаємодію в оборонній сфері

11 квітня 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з президентом Румунії взаємодію в оборонній сфері
Український лідер Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Зокрема, сторони обговорили взаємодію в оборонній сфері.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 11 квітня.

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Зустріч Зеленського з Йоханнісом

Зеленський поінформував Йоханніса про російські обстріли Дністровської ГЕС. Він наголосив, що українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.

Окремо сторони говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Зеленський зазначив, що цінує позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. 

"В умовах агресії Росії тандем Україна — Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", — додав він.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами. 

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.

Володимир Зеленський
війна
Румунія
Україна
обстріли
оборонна сфера
ППО
президент

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