Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В частности, стороны обсудили взаимодействие в оборонной сфере.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.
Встреча Зеленского с Йоханнисом
Зеленский проинформировал Йоханниса о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Он подчеркнул, что украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита.
Отдельно стороны говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Зеленский отметил, что ценит позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции.
"В условиях агрессии России тандем Украина — Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", — добавил он.
Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.
Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.
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