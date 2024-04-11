Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере arrow

Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере

11 апреля 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В частности, стороны обсудили взаимодействие в оборонной сфере.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Йоханнисом

Зеленский проинформировал Йоханниса о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Он подчеркнул, что украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита.

Отдельно стороны говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Зеленский отметил, что ценит позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции.

"В условиях агрессии России тандем Украина — Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", — добавил он.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.

Владимир Зеленский
война
Румыния
Украина
обстрелы
оборонная сфера
ПВО
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый