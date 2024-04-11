Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В частности, стороны обсудили взаимодействие в оборонной сфере.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.

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Зеленский проинформировал Йоханниса о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Он подчеркнул, что украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита.

Отдельно стороны говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Зеленский отметил, что ценит позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции.

"В условиях агрессии России тандем Украина — Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", — добавил он.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.