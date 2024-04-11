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Зеленський зустрівся з президентом Латвії — про що домовилися

11 квітня 2024 15:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зустрівся з президентом Латвії — про що домовилися
Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Латвії зустрівся з лідером країни Едгарсом Рінкевичсом. Сторони підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці у Telegram. 

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Договір з Латвією 

"Маємо конкретний результат нашої сьогоднішньої зустрічі з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом — Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", — написав Зеленський, говорячи про результати зустрічі. 

Він додав, що Латвія висловила готовність допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Так, цього року країна надасть нашій державі військову підтримку на суму близько 112 мільйонів євро. 

Крім того, Латвія допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою.

Зеленський у Латвії
Скриншот допису

Нагадаємо, 11 квітня Володимир Зеленський перебував з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами. 

Зокрема, глава держави зустрівся з лідером з Литви Гітанасом Наусєдою. 

Володимир Зеленський
війна
Латвія
Україна
договір
війна в Україні

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