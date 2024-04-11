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Зеленский встретился с президентом Латвии — о чем договорились

11 апреля 2024 15:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский встретился с президентом Латвии — о чем договорились
Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Латвию встретился с лидером страны Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Telegram.

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"Имеем конкретный результат нашей сегодняшней встречи с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом — Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", — написал Зеленский, говоря о результатах встречи.

Он добавил, что Латвия выразила готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. Так, в этом году страна предоставит нашему государству военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро.

Кроме того, Латвия будет помогать с восстановлением и отстройкой, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

Зеленский в Латвии
Скриншот поста

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Литве. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

В частности, глава государства встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

Владимир Зеленский
война
Латвия
Украина
договор
война в Украине

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