Зеленский встретился с президентом Латвии — о чем договорились

Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Латвию встретился с лидером страны Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Договор с Латвией

"Имеем конкретный результат нашей сегодняшней встречи с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом — Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", — написал Зеленский, говоря о результатах встречи.

Он добавил, что Латвия выразила готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. Так, в этом году страна предоставит нашему государству военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро.

Кроме того, Латвия будет помогать с восстановлением и отстройкой, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

Скриншот поста

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Литве. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

В частности, глава государства встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой.