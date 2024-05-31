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Зеленський назвав президенту Фінляндії та прем'єру Данії оборонні потреби України

31 травня 2024 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з президентом Фінляндії та прем'єром Данії потреби України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вона відбувалася на полях саміту Україна – Північна Європа в Стокгольмі.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Глава держави розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Сторони обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та важливість якомога ширшої представленості на ньому країн світу.  

"Дякую за підтвердження участі в саміті та всебічну допомогу Україні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський та прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це вже 14-й підписаний документ на виконання Вільнюської декларації G7.

Також Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Протягом 2024-2026 років Стокгольм надасть Києву військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Україна
Володимир Зеленський
Фінляндія
президент
Данія

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