Зеленский обсудил с президентом Финляндии и премьером Дании потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Она проходила на полях саммита Украина — Северная Европа в Стокгольме.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Глава государства рассказал о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины. Стороны обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и важность как можно более широкой представленности на нем стран мира.

"Спасибо за подтверждение участия в саммите и всестороннюю помощь Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Это уже 14-й подписанный документ на исполнение Вильнюсской декларации G7.

Также Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В течение 2024-2026 годов Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро).