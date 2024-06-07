Зеленський у Франції - про що говорили з Макроном

Подружжя Зеленських та Макронів. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав головне питання, яке обговорював із главою Франції Еммануелем Макроном. Він сказав, що французьке лідерство допомагає реалізації пунктів Формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки.

Про це Зеленський написав в Telegram.

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"Сьогодні в Парижі одне з головних питань, яке ми обговорили з Еммануелем Макроном, — це підготовка Саміту миру та участь Франції в реалізації Формули миру. Вже за тиждень у Швейцарії розпочнеться інавгураційний Саміт миру, в якому візьмуть участь лідери та держави з різних частин світу — всі, хто поважає Статут ООН", — написав Зеленський.

Він подякував Макрону за те, що той буде на Саміті.

"Дякую, пане Президенте Еммануелю, за те, що ти завжди шукаєш правильне рішення і для нашого захисту, і для всієї Європи, та за сміливість твоїх рішень і лідерство Франції", — зазначив Макрон.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".