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Зеленский назвал главный вопрос, который обсуждал с Макроном

7 июня 2024 22:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Зеленский во Франции – о чем говорили с Макроном
Супруги Зеленских и Макронов. Фото: Владимир Зеленский
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главный вопрос, который обсуждал с главой Франции Эммануэлем Макроном. Он сказал, что французское лидерство помогает реализации пунктов Формулы мира, в частности, пункта радиационной и ядерной безопасности.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Сегодня в Париже один из главных вопросов, который мы обсудили с Эммануэлем Макроном, — это подготовка Саммита мира и участие Франции в реализации Формулы мира. Уже через неделю в Швейцарии начнется инаугурационный Саммит мира, в котором примут участие лидеры и государства из разных частей мира" — все, кто уважает Устав ООН", — написал Зеленский.

Он поблагодарил Макрона за то, что тот будет на Саммите.

"Спасибо, господин Президент Эммануэль, за то, что ты всегда ищешь правильное решение и для нашей защиты, и для всей Европы, и за смелость твоих решений и лидерство Франции", — отметил Макрон.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной на Украине.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".

Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
саммит
война в Украине
Париж

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