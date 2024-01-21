Зеленський наполягає на розслідуванні факту таємного відеозапису журналістів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: офіційне інтернет-представництво Президента України

Служба безпеки України має розслідувати факт таємного відеозапису журналістів. Президент України Володимир Зеленський особисто переговорив на цю тему з очільником відомства Василем Малюком.

Про це глава держави розповів в інтервʼю британському каналу Channel 4.

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"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що щодо цього факту одразу ж було відкрито кримінальну справу.

"Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть", — заявив Зеленський.

Стеження за журналістами Bihus.Info

Раніше ми повідомляли, що в інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як передбачається, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info використовують наркотики.

Нагадаємо, що медіарух, що об'єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство, відреагувати на це.

Крім того, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що до його будинку ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися його залякати. Інцидент стався 14 січня.