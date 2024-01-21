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Зеленський наполягає на розслідуванні факту таємного відеозапису журналістів

21 січня 2024 17:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський наполягає на розслідуванні факту таємного відеозапису журналістів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: офіційне інтернет-представництво Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України має розслідувати факт таємного відеозапису журналістів. Президент України Володимир Зеленський особисто переговорив на цю тему з очільником відомства Василем Малюком.

Про це глава держави розповів в інтервʼю британському каналу Channel 4.

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Зеленський наполягає на розслідуванні

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що щодо цього факту одразу ж було відкрито кримінальну справу. 

"Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть", — заявив Зеленський.

Стеження за журналістами Bihus.Info

Раніше ми повідомляли, що в інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як передбачається, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info використовують наркотики.

Нагадаємо, що медіарух, що об'єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство, відреагувати на це.

Крім того, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що до його будинку ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися його залякати. Інцидент стався 14 січня.

Крім того, керівник журналістського проєкту Bihus.Info Денис Бігус поділився попередніми даними їхнього розслідування про незаконне спостереження за членами своєї команди під час святкування Нового року. Журналісти з'ясували, що в установленні камер спостереження у місці відпочинку їхньої команди брали участь щонайменше 30 невстановлених осіб.

Володимир Зеленський
СБУ
журналісти
Україна
розслідування

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